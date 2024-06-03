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Ataşehir'de işyerinde çıkan yangın korkuttu

İSTANBUL - Ataşehir'de bir işyerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, Ataşehir İlçesi, Örnek Mahallesi'nde saat 18.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ambalaj ve kağıt ürünleri satışı yapan bir işyerinin deposunda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın dükkandaki ürünlerin tutuşmasıyla bir anda büyüdü. Çevredeki vatandaşlar tarafından yangın tüpüyle söndürülmeye çalışıldı. Yangının daha da büyümemesi için dükkandaki malzemeler boşaltıldı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, dükkandaki ürünler kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.