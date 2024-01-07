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Ataşehir'de Metruk Bina Yangını - Son Dakika
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Ataşehir'de Metruk Bina Yangını

Ataşehir'de bir metruk binanın çatısı bilinmeyen bir nedenle alev topuna döndü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. İddiaya göre, madde bağımlısı şahısların kaldığı metruk binada çıkan alevler çatıya sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ataşehir\'de Metruk Bina Yangını
07.01.2024 - 03:15,
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Ataşehir'de metruk binanın çatısı bilinmeyen bir nedenle alev topuna döndü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Ataşehir İlçesi Yenisahra Mahallesi, Mehmet Akif Sokak üzerindeki bir metruk binada meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı şahısların kaldığı metruk binada bilinmeyen bir nedenle alevler çıkmaya başladı. Çıkan alevler kısa sürede metruk binanın çatısına sirayet etti. Olayda ölen veya yaralanan olmazken çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan binayı kısa sürede söndürürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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