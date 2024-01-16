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Ataşehir'de Motosiklet Çalan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Ataşehir'de Motosiklet Çalan Şüpheli Tutuklandı

Ataşehir'de İçerenköy Mahallesinde bir vatandaşın motosikleti çalındı. Polis, yapılan çalışmalar sonucunda motosikleti çalan şüpheli Emirhan D.'yi yakaladı. Şüphelinin 10 suç kaydı olduğu belirlendi. Emirhan D., polis merkezindeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ataşehir\'de Motosiklet Çalan Şüpheli Tutuklandı
16.01.2024 - 14:00,
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Ataşehir'de motosiklet çalan ve 10 suç kaydı olan şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Ataşehir'de İçerenköy Mahallesinde geçtiğimiz günlerde A.C.Ç. isimli vatandaşın motosikleti çalındı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada motosikleti çalan iki şüpheliden biri olan Emirhan D.'yi yakaladı. Şüpheli şahsın 10 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Emirhan D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de Motosiklet Çalan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ataşehir'de Motosiklet Çalan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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