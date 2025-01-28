Ataşehir'de otobüse çarpma: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Ataşehir'de otobüse çarpma: 1 ölü, 2 yaralı

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Süratle giden otomobil, park halindeki İETT otobüsüne çarparak 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına yol açtı.

28.01.2025 15:30
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Park halindeki İETT otobüsüne böyle çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İSTANBUL - Ataşehir'de süratle gelen otomobilin park halindeki İETT otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. Süratle gelen otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 kişi yaralanırken bir kişi ise hayatını kaybetti.

Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de otobüse çarpma: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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