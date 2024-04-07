Ataşehir'de sebze yüklü kamyon virajı alamayarak yan yattı
İSTANBUL - Ataşehir'de sebze taşıyan seyir halindeki kamyon virajı alamayarak yan yattı. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.
Olay, Ataşehir İlçesi Çevre Yoluz Kozyatağı Bağlantı Yolu üzerinde 17.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Antalya'dan İstanbul'a sebze taşıyan O.K. hakimiyetindeki 07 BSM 75 plakalı araç virajı alamayarak yan yattı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, kamyon şoförü kendi çabasıyla araçtan çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çekici yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışmayla araç kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hüseyin' Yıldız, "aşırı hızlıymış virajı alamamış ve girmiş buraya şoförün sağlık durumu iyi sadece parmağında kanama vardı" dedi.
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Ataşehir ilçesinde sebze yüklü bir kamyon, virajı alamayarak yan yattı. Kazada ölen veya yaralanan olmadı. Kamyon şoförü ise kendi çabasıyla araçtan çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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