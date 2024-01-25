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Ataşehir'de Sürücüye Hakaret Eden Şahıs Olay Yerinden Kaçtı - Son Dakika
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Ataşehir'de Sürücüye Hakaret Eden Şahıs Olay Yerinden Kaçtı

Ataşehir'de bir sürücü, gerginlik yaşadığı bir kişinin aracının önünü keserek hakaret etti. Şahıs, araç camlarını yumruklayarak küfürler etti ve olay yerinden kaçtı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir\'de Sürücüye Hakaret Eden Şahıs Olay Yerinden Kaçtı
25.01.2024 - 10:42,
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Ataşehir'de bir sürücü gerginlik yaşadığı bir kişinin aracının önünü keserek hakaret etti. Araç camlarını yumruklayan ve küfürler eden şahıs ardından olay yerinden ayrıldı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir'de geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre, 2 sürücü arasında trafikte gerginlik çıktı. Sürücülerden biri, seyir halindeki aracın önünü keserek araç içerisindeki şoförü tehdit ederek hakaretlerde bulundu. Araçtaki çocuğa da küfür eden maganda daha sonra olay yerinden ayrıldı. Tartışma anı sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Ataşehir, Saldırı, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de Sürücüye Hakaret Eden Şahıs Olay Yerinden Kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ataşehir'de Sürücüye Hakaret Eden Şahıs Olay Yerinden Kaçtı - Son Dakika
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