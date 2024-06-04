Ataşehir'de Taksi Şoförüne Yolculuk Ücreti Karşılığında Birliktelik Teklifi Tartışması - Son Dakika
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Ataşehir'de Taksi Şoförüne Yolculuk Ücreti Karşılığında Birliktelik Teklifi Tartışması

Ataşehir'de aracına binen 3 genç kıza yolculuk ücreti karşılığında birliktelik teklif etmesi üzerine çıkan tartışmada kızlara küfür yağdıran taksi şoförü yakalandı. Şahıs hakkında 7 bin 819 TL idari para cezası kesilirken, aracı ise trafikten men edildi.

04.06.2024 11:06
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Ataşehir'de aracına binen 3 genç kıza yolculuk ücreti karşılığında birliktelik teklif etmesi üzerine çıkan tartışmada kızlara küfür yağdıran taksi şoförü yakalandı. Şahıs hakkında 7 bin 819 TL idari para cezası kesilirken, aracı ise trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, 3 Haziran tarihinde saat 02.50 sıralarında Ataşehir Dudullu Caddesi mevkiinde taksicinin yolculara küfür etmesi ve bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin çalışma başlattı. Yapılan incelemede aracıyla duraklayıp aracından inen ve yolcularıyla tartışan taksi şoförünün K.Y. olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs yakalandı.

Taksi şoförü hakkında Karayolları Trafik Kanununun 'Duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak' maddesinden 690 TL, 'Saygısız araç kullanmak' maddesinden 690 TL, 'İlgili belediye tarafından tahsis kapsamına alınmış araçlarla çalışma izninin süresi bittiği halde yolcu taşımak' maddesinden 6 bin 439 TL olmak üzere toplamda 7 bin 819 TL trafik idari para cezası uygulandı. Araç ise trafikten men edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de Taksi Şoförüne Yolculuk Ücreti Karşılığında Birliktelik Teklifi Tartışması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de Taksi Şoförüne Yolculuk Ücreti Karşılığında Birliktelik Teklifi Tartışması - Son Dakika
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