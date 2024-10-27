Ataşehir\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Ataşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeritten gelen taksiye çarptı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Olay, 03.30 sıralarında Küçükbakkalköy Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre seyir halindeki 34 KMN 875 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeritten gelen 34 TFL 49 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi, yol kenarında park halindeki araçlara çarptı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla beraber caddede trafik akışı yeniden normal seyrine döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL