 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ataşehir'de trafik magandası kilometrelerce makas attı - Son Dakika
Üye Girişi

Ataşehir'de trafik magandası kilometrelerce makas attı

Ataşehir'de seyir halindeki bir araç, dakikalarca makas atarak ilerledi. Trafik magandası diğer sürücülerin ikazlarına aldırış etmedi.

Ataşehir\'de trafik magandası kilometrelerce makas attı
23.12.2023 - 22:30,
Abone Ol

Canını hiçe saydı kilometrelerce makas atarak ilerledi

İSTANBUL - Ataşehir'de kilometrelerce makas atarak ilerleyen sürücü, diğer sürücüler tarafından saniye saniye kayda alındı.

Olay, İstanbul Ataşehir İlçesi D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki ismi ve plakası öğrenilemeyen bir araç dakikalarca makas atarak ilerledi. Trafik canavarı hem kendi canını, hem de trafikte seyir halinde olan diğer araç sürücülerin canını hiçe saydı. Kilometrelerce makas atarak ilerleyen sürücü, diğer sürücülerin selektör ve kornalı ikazına aldırış etmedi. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kayda alınırken, büyük bir kazanın yaşanmaması derin bir nefes aldırdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

D-100 Karayolu, Ataşehir, Kadıköy, Güvenlik, İstanbul, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de trafik magandası kilometrelerce makas attı - Son Dakika


22:17
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak
21:46
Yozgatlı şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı Yozgatlı şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı
21:27
Hamas, Gazze'de 5 İsrailli esirle irtibatı kaybetti Hamas, Gazze'de 5 İsrailli esirle irtibatı kaybetti
21:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız
20:19
İYİ Parti'den milli yas çağrısı İYİ Parti'den milli yas çağrısı
20:09
Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
19:19
Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları
19:18
TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti

Son Dakika
22:17 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak
21:46 Yozgatlı şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı
21:27 Hamas, Gazze'de 5 İsrailli esirle irtibatı kaybetti
21:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız
20:19 İYİ Parti'den milli yas çağrısı
20:09 Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
19:19 Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları
19:18 TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti
18:58 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü
18:28 Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 23:12:30. #1.12#
SON DAKİKA: Ataşehir'de trafik magandası kilometrelerce makas attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement