Ataşehir\'de trafik magandası kilometrelerce makas attı

Canını hiçe saydı kilometrelerce makas atarak ilerledi

İSTANBUL - Ataşehir'de kilometrelerce makas atarak ilerleyen sürücü, diğer sürücüler tarafından saniye saniye kayda alındı.

Olay, İstanbul Ataşehir İlçesi D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki ismi ve plakası öğrenilemeyen bir araç dakikalarca makas atarak ilerledi. Trafik canavarı hem kendi canını, hem de trafikte seyir halinde olan diğer araç sürücülerin canını hiçe saydı. Kilometrelerce makas atarak ilerleyen sürücü, diğer sürücülerin selektör ve kornalı ikazına aldırış etmedi. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kayda alınırken, büyük bir kazanın yaşanmaması derin bir nefes aldırdı.