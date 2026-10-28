Ataşehir'de yanan hafif ticari araçta yaralanan olmadı, araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Ataşehir'de yanan hafif ticari araçta yaralanan olmadı, araç kullanılamaz hale geldi

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Ataşehir\'de yanan hafif ticari araçta yaralanan olmadı, araç kullanılamaz hale geldi
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Ataşehir'de TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde 06.30 sıralarında hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında yaralanan olmadı, araç kullanılamaz hale geldi ve otoyolda yoğunluk oluştu.

Ataşehir'de seyir halindeki hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanma olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, 06.30 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda sürücü ve yolcularda herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenme olmadığı öğrenilirken araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde yoğunluk oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaAtaşehirEdirneGüncelSon Dakika

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