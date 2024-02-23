Ataşehir'de yangın paniği: Ev alevlere teslim oldu
İSTANBUL - Ataşehir'de 2 katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan eve sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen daire kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3058 sokak üzerinde bulunan 2 katlı evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler daireye ve yanında bulunan tek katlı eve sirayet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak kısa sürede söndürdü. Yangın sebebiyle ev kullanılamaz hale gelirken olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
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