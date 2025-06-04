İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Kayışdağı Caddesi üzerinde seyir halinde olan 2 sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü diğer sürücünün yanına gitti, küfür ederek saldırmaya başladı. Taraflar yumruklarla birbirlerine girdi.
Bu sırada hamile olduğu öğrenilen kadın, kavgaya karışan eşini çığlıklar içinde ayırmaya çalıştı. Çevredeki sürücülerin müdahalesi üzerine taraflar sakinleştirilerek ayrıldı.
O anlar, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Tarafları sakinleştirmeye çalışan motosikletlinin, "Ehliyetler gidiyor, yapmayın" diyerek uyarması dikkat çekti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ataşehir'de yol verme kavgasında yumruklar konuştu - Son Dakika
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