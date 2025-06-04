Ataşehir'de yol verme kavgasında yumruklar konuştu - Son Dakika
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Ataşehir'de yol verme kavgasında yumruklar konuştu

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Ataşehir\'de yol verme kavgasında yumruklar konuştu
04.06.2025 16:12
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Ataşehir\'de yol verme kavgasında yumruklar konuştu
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İstanbul Ataşehir'de iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Hamile bir kadın çığlıklar eşliğinde eşini kavgadan ayırmaya çalışırken, olaya müdahale eden bir motosikletlinin, "Ehliyetler gidiyor, yapmayın" şeklindeki uyarısı dikkat çekti.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Kayışdağı Caddesi üzerinde seyir halinde olan 2 sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

YUMRUKLARLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü diğer sürücünün yanına gitti, küfür ederek saldırmaya başladı. Taraflar yumruklarla birbirlerine girdi.

Ataşehir'de Yol Verme Kavgası: Yumruklar Konuştu!

HAMİLE KADININ ÇIĞLIKLARI CADDEYİ İNLETTİ

Bu sırada hamile olduğu öğrenilen kadın, kavgaya karışan eşini çığlıklar içinde ayırmaya çalıştı. Çevredeki sürücülerin müdahalesi üzerine taraflar sakinleştirilerek ayrıldı.

Ataşehir'de Yol Verme Kavgası: Yumruklar Konuştu!

"EHLİYETLER GİDİYOR, YAPMAYIN"

O anlar, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Tarafları sakinleştirmeye çalışan motosikletlinin, "Ehliyetler gidiyor, yapmayın" diyerek uyarması dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de yol verme kavgasında yumruklar konuştu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mert kursun :
    bir alay sıgır dolu 3 0 Yanıtla
  • Narkoz null:
    Araçtan ilk inen kişi indinde ne oldu zopayı yedin :) 0 0 Yanıtla
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