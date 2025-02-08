Ataşehir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

3.Sayfa

Ataşehir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İSTANBUL - Ataşehir'de bağlantı yolunda meydana gelen zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, 3.30 sıralarında TEM Çamlıca bağlantı yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otoyolda henüz nasıl meydana geldiği bilinmeyen ve 6 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bağlantı yolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Olay yeri inceleme ekipleri de kazanın gerçekleştiği yere gelerek inceleme çalışmaları yaptı. Kazaya karışan araçların olay yerinden çekici ile kaldırılması ile Ankara istikametinde trafik akışı yeniden normale döndü.