Ataşehir'deki İnşaatta Yangın Çıktı, E-5 Karayolu Kapandı - Son Dakika
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Ataşehir'deki İnşaatta Yangın Çıktı, E-5 Karayolu Kapandı

Ataşehir'de bulunan bir inşaatın içerisinde çıkan yangın nedeniyle çevreye yayılan yoğun duman E-5 karayolunu ve çevresini kapladı. Yangın anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi. E-5 karayolu üzerindeki üst geçitten geçen bazı vatandaşlar ise yangını ve itfaiyenin müdahalesini bir süre seyretti.

24.06.2024 14:14
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Ataşehir'de E-5 karayolunun yanında bulunan bir inşaatın içerisindeki malzemeler yandı. Yangın nedeniyle çevreye yayılan yoğun duman E-5 karayolunu ve çevresini kapladı. E-5 karayolu üzerindeki üst geçitten geçen bazı vatandaşlar ise üst geçitte bir süre yangını seyretti. Yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Ataşehir Örnek Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta saat 13.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, inşaat alanı içerisinde bulunan inşaat malzemeleri yandı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı. Yangından yayılan duman E-5 karayolu ve çevresini de kısmen kapladı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. E-5 karayolu üzerindeki üst geçitten geçen bazı vatandaşlar ise üst geçitte bekleyerek bir süre yangını ve itfaiyenin müdahalesini seyretti. Öte yandan yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'deki İnşaatta Yangın Çıktı, E-5 Karayolu Kapandı - Son Dakika

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