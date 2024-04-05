Ataşehir TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil, cipe arkadan çarptı. Kaza sonucu biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 00.00 sıralarında Ataşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Şahin kontrolündeki 34 KNH 86 plakalı otomobil, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, Yusuf Teoman İnce yönetimindeki 34 FZU 908 plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü Şahin ağır yaralanırken cip sürücüsü İnce hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü bir şekilde tek şeritten sağladı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından TEM Otoyolu'nda trafik akışı normal seyrine döndü.
Polis kaza ile ilgili incelme başlattı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Ataşehir TEM Otoyolu'nda Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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