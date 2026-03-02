Atatürk\'e Hakaret Eden Şahıs Tutuklandı

Eskişehir'de Atatürk'e küfür eden şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Dede Korkut Parkı'nda kurulan iftar çadırında meydanda geldi. Bir grup genç, yaşı büyük bir şahsa "Atatürk'ü sevmiyor musun ağabey?" sorusunu yöneltti. Şahıs ise soruyu cevaplarken Atatürk'e hakaret etti. O anlara ait cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Gelen tepkilerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde kimliği tespit edilen 66 yaşındaki B.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.A., adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şahsın 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR