Atatürk'e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi - Son Dakika
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Atatürk'e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi

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Atatürk'ün çıkartmasını yere atıp üzerine tükürdükten sonra ayağıyla çiğneyen şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü, yabancı uyruklu şahsın Atatürk fotoğrafının önünde ters kelepçeli olarak fotoğrafını paylaştı.

15.11.2024 09:03
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Antalya'da bir lastik dükkanına giren yabancı uyruklu kişi, kapıda asılı, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk görselinin bulunduğu etiketi aldı, alaycı tavırla dükkan sahibine gösterip, neden kapıda asılı olduğunu sordu. Sonrasında etiketi yere atıp ağzındaki suyu döktü ve ayağıyla üzerine defalarca bastı.

ATATÜRK RESMİNİN ÖNÜNDE TERS KELEPÇELİ FOTOĞRAFLANDI

Bu sırada ne olduğunu anlamaya çalışan 20 yaşındaki Mehmet Can Sevinç, olayı anladığı gibi tezgahın üzerinden atlayarak müdahale etti. Üzerine uçarak gelen Sevinç'i gören A.A. isimli şahıs, dükkandan koşarak kaçmaya başladı. Uzaklaşamadan yakalanıp gözaltına alınan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen A.A., Emniyet'te Atatürk fotoğrafının önünde ters kelepçeli olarak fotoğraflandı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı.

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Antalya Emniyet Müdürlüğü yakalanan kişi hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN AZİZ HATIRASINA YAPILAN SAYGISIZLIK CEZASIZ KALMADI!

13.11.2024 tarihinde bazı Basın/Yayın organları ile Sosyal Medya hesaplarında "Antalya'da Atatürk görseline çirkin saldırı" başlıklı haber ve paylaşımların yapıldığı görülmüştür.

Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalarda; çirkin saldırının Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesinde bulunan bir işyerinde 12.11.2024 tarihinde yabancı uyruklu A.A. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş ve şüpheli AYNI GÜN GÖZALTINA ALINMIŞTIR.

Şüpheli A.A. 14.11.2024 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar kapsamında, 5816 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek suçundan TUTUKLANMIŞTIR.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ"

Atatürk\'e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk, Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Atatürk'e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Burak Öztürk:
    Adam suç işlemiş olabilir ama resmin önünde kelepçeleyip ve paylaşmak doğru değil, herkes herkesi sevmek zorunda değil ve biz Osmanlı torunlarıyız 15 145 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    ellerinize sağlik gençler kafasini kirsaydiniz 100 9 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    sınır dışı derhal 80 2 Yanıtla
  • Eyup Orhan:
    ben ataturkü sevmiyorum ama böylede yapmasını tavsiye etmem yanlış yapmış sonuçta ölmüş adama bu yapılmaz 15 41 Yanıtla
  • Koray Dönmez:
    Ne ceza alacak bakalım 49 2 Yanıtla
  • abdurrahman yilmazturk:
    Suri 36 6 Yanıtla
  • Erkan Kaya:
    Hiç kimse kimsenin milli ve manevi değerlerine saygısızlık etmemeli.Edepsizlik cezasız kalmamalı.Helal olsun TÜRK Emniyetine. 40 0 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    yapanların edenlerin elleri dert görmesin.Atatürke ihanet vatana ihanettir. 38 1 Yanıtla
  • Anadolu Kirtasiye:
    SEN DE OSMANLIYLA BERABER YOK OLSAYDIN BU ÜLKEYİ OSMANLI DEĞİL ATATÜRK KURTARDI 18 5 Yanıtla
  • M Akif Özer:
    Peki yabancı uyruklu derken ülkeyi bilelim kimin askeri kimler tarafından korunmaya alındığını bilmek istiyoruz para karşılığında bu namusuzları besliyoruz sonra sı bu işte 18 0 Yanıtla
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