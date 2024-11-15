Atatürk\'e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi

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Antalya'da bir lastik dükkanına giren yabancı uyruklu kişi, kapıda asılı, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk görselinin bulunduğu etiketi aldı, alaycı tavırla dükkan sahibine gösterip, neden kapıda asılı olduğunu sordu. Sonrasında etiketi yere atıp ağzındaki suyu döktü ve ayağıyla üzerine defalarca bastı.

ATATÜRK RESMİNİN ÖNÜNDE TERS KELEPÇELİ FOTOĞRAFLANDI

Bu sırada ne olduğunu anlamaya çalışan 20 yaşındaki Mehmet Can Sevinç, olayı anladığı gibi tezgahın üzerinden atlayarak müdahale etti. Üzerine uçarak gelen Sevinç'i gören A.A. isimli şahıs, dükkandan koşarak kaçmaya başladı. Uzaklaşamadan yakalanıp gözaltına alınan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen A.A., Emniyet'te Atatürk fotoğrafının önünde ters kelepçeli olarak fotoğraflandı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı.

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Antalya Emniyet Müdürlüğü yakalanan kişi hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN AZİZ HATIRASINA YAPILAN SAYGISIZLIK CEZASIZ KALMADI!

13.11.2024 tarihinde bazı Basın/Yayın organları ile Sosyal Medya hesaplarında "Antalya'da Atatürk görseline çirkin saldırı" başlıklı haber ve paylaşımların yapıldığı görülmüştür.

Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalarda; çirkin saldırının Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesinde bulunan bir işyerinde 12.11.2024 tarihinde yabancı uyruklu A.A. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş ve şüpheli AYNI GÜN GÖZALTINA ALINMIŞTIR.

Şüpheli A.A. 14.11.2024 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar kapsamında, 5816 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek suçundan TUTUKLANMIŞTIR.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ"