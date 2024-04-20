Atatürk ve Erdoğan'ın fotoğraflarına hakaret eden şahıs gözaltına alındı
ANKARA - Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında Atatürk ve Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G. adlı şüpheli gözaltına alındı.
Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında, makam odasında bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G. adlı şüphelinin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını duyurdu.
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