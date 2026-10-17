Ateşkese rağmen İsrail Gazze'de son 48 saatte 6 kişiyi öldürdü, 43 kişiyi yaraladı

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılar sonucu son 48 saatte 6 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 469'a yükseldi.

İsrail ordusu, Hamas ile Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu son 48 saatte 6 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi de yaralandı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana hayayını kaybedenlerin sayısı bin 511'e, yaralı sayısı 5 bin 375'e yükseldi. Ayrıca yürütülen çalışmalar kapsamında İsrail saldırılarında 67 kişinin daha yaşamını yitirdiği tespit edildi. Böylece İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 469'a, yaralı sayısı ise 175bin 492'ye ulaştı.