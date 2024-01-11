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Atina'da Öğrenciler, Özel Üniversitelerin Kurulmasına Karşı Protesto Düzenledi - Son Dakika
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Atina'da Öğrenciler, Özel Üniversitelerin Kurulmasına Karşı Protesto Düzenledi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce öğrenci, hükümetin özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yeni yasa tasarısını protesto etti. Öğrenciler, üniversite diplomalarının önemini kaybedeceğini belirterek, söz konusu reforma şiddetle karşı çıktı. Protesto büyük ölçüde barışçıl geçerken, polisle öğrenciler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Atina\'da Öğrenciler, Özel Üniversitelerin Kurulmasına Karşı Protesto Düzenledi
11.01.2024 - 18:59,  Güncelleme: 19:02
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce öğrenci, hükümetin özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yeni yasa tasarısını protesto etti.

Özel üniversitelerin kurulmasına izin vermeyen az sayıdaki ülkeden biri olan Yunanistan'da, hükümetin özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yeni yasa tasarısı binlerce öğrenci tarafından protesto edildi. Başkent Atina'da bir araya gelen öğrenciler, üniversite diplomalarının önemini kaybedeceğini belirterek, söz konusu reforma şiddetle karşı çıktı.

Öğrenciler, söz konusu reformun ülkenin eğitim sisteminin üzerine inşa edildiği ilkeleri de baltalayacağını savunarak, ellerinde "Özel üniversitelere hayır", "Kamusal parasız eğitim" ve "Özel üniversitelere geçit yok" yazılı pankartlar taşıdılar.

Ücretsiz eğitimin önemini vurgu yapan öğrenciler, tartışmalara neden olan reformun savunucularından Eğitim Bakanı Kyriakos Pierrakakis ve reform karşıtı sloganlar attı.

Protesto büyük ölçüde barışçıl geçerken, polisle öğrenciler arasında kısa süreli arbede yaşandı. - ATİNA

Kaynak: İHA
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Yunanistan, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Atina'da Öğrenciler, Özel Üniversitelerin Kurulmasına Karşı Protesto Düzenledi - Son Dakika


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