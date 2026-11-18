Yunanistan'da askeri diktatörlüğe karşı 1973 yılında Politeknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen öğrenci eylemlerinin 53'üncü yıl dönümünde yaklaşık 40 bin kişi yürüyüş düzenledi. Bazı göstericilerin polisle çatışması sonucu 20 kişi gözaltına alındı, 1 kişi yaralandı.

Yunanistan'daki askeri diktatörlüğe karşı 1973 yılında Politeknik Üniversitesi'nde başlatılan eylemlerin 53'üncü yıl dönümünde anma yürüyüşü gerçekleştirildi. Binlerce gösterici, Kasım 1973'teki ayaklanmada hayatını kaybedenleri anmak ve askeri cuntaya karşı direnişin sembolü haline gelen alanı ziyaret etmek üzere sabah saatlerinde Patision Caddesi üzerindeki tarihi Politeknik Üniversitesi'nde toplandı. Başkent Atina'da her yıl düzenlenen savaş karşıtı yürüyüşe yaklaşık 40 bin kişi katıldı. Göstericiler, tarihi Politeknik Üniversitesi'nden ABD Büyükelçiliği'ne kadar yürüdü. Ellerinde savaş, otoriterlik ve NATO karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, sık sık "Ekmek, eğitim, özgürlük", "Kahrolsun cunta", "Faşizm bir daha asla" ve "Politeknik yaşıyor" sloganları attı. Göstericiler, İsrail saldırılarının devam ettiği Filistin'e de destek mesajları verdi. Gösteriye öğrenciler, sendikalar, siyasi kuruluşlar, STK'lar ve her yaştan vatandaş katıldı.

Atina'nın merkezinden geçen yürüyüş, ABD Büyükelçiliği önünde sona erdi. Göstericiler burada ABD'nin dış politikasına, İsrail'in askeri operasyonlarına, devam eden savaşlara ve Yunanistan'daki NATO üslerinin varlığına tepki gösterdi. Yürüyüşte Filistin'e destek sloganları, barış çağrıları ve hükümet politikaları ile polis baskısına karşı mesajlar öne çıktı. Yoğun katılım, Politeknik ayaklanmasının Yunanistan'ın siyasi ve toplumsal hafızasındaki önemini bir kez daha ortaya koydu.

Akşam saatlerinde göstericiler polisle çatıştı: 20 gözaltı, 1 yaralı

Yürüyüş ve ilk toplanmalar barışçıl şekilde gerçekleşirken, akşam saatlerinde Aleksandras Caddesi'nde bir grup göstericinin polislere taş atmasının ardından olaylar çıktı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti. Müdahale sırasında bir kadın başından yaralandı. Bazı görgü tanıkları, bir polis memurunun kadının başına iki kez tekme attığını öne sürdü.

Polis, 20'den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Daha önce ise Klafthmonos Meydanı'nda çevik kuvvet ekiplerine düzenlenen saldırıyla bağlantılı olarak 51 yaşındaki bir erkek gözaltına alınmıştı.