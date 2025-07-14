Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması ve yapay yükselişler iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde manüpilasyon yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Atlantis Yatırım Hisselerinde Manipülasyon İddiası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?