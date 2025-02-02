Atlı polis olmayı hayal eden Poyraz'ın çizdiği resim gerçeğe dönüştü - Son Dakika
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Atlı polis olmayı hayal eden Poyraz'ın çizdiği resim gerçeğe dönüştü

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Atlı polis olmayı hayal eden Poyraz'ın çizdiği resim gerçeğe dönüştü Adana'da ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Poyraz atlı polis olma hayaliyle polisleri ve kendisini atın üzerinde çizdi.

02.02.2025 10:59
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Atlı polis olmayı hayal eden Poyraz'ın çizdiği resim gerçeğe dönüştü

ADANA - Adana'da ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Poyraz atlı polis olma hayaliyle polisleri ve kendisini atın üzerinde çizdi. Adana polisi Poyraz'ın bu hayalini gerçeğe dönüştürerek üniforma giydirip ata bindirip unutmayacağı bir an yaşattı.

İlkokul ikinci sınıf öğrencisi Poyraz Efe Tuaç, Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi'ndeki Şehit Ertan Tokuş İlkokulunda öğretim hayatına sürdürüyor. Poyraz Efe, okulda hayalini kurduğu atlı polislerin resmini çizdi. Çizdiği resmin altına ise Poyraz Efe, "Polis ağabeylerim ve ablalarım, Allah izin verirse yanınıza geleceğiz. Siz, bizi hırsızlardan korursunuz. Size kalbimizi borçluyuz" notunu yazdı.

Polislere olan sevgisini resme döken Poyraz Efe daha sonra çizdiği resmi Adana Emniyet Müdürlüğüne gönderdi. İl Emniyet Müdür Ahmet Hakan Arıkan, resmi görünce duygulanıp Poyraz Efe'nin atlı polis olma hayalini gerçeğe dönüştürmek için talimat verdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Poyraz Efe'yi oturduğu Sofu Dede Mahallesi'ndeki evinden aldı. Atlı Polis Birlik Amirliği'ne getirilen Poyraz Efe'ye burada polis üniforması giydirildi. Polis üniformasını giyen Poyraz Efe, polislere selam durdu. Atlı polislerin yerleşkesinde Poyraz Efe, polis nezaretinde at binip güzel vakit geçirdi.

Yaşadığı duygu dolu anları anlatan Poyraz Efe, "Çok heyecanlıyım. Hayatımda ilk defa ata bindim ve çok sevindim. Polisleri sevdiğim ve onlar gibi olmak istediğim için bu resmi çizdim. Resimde bir erkek, bir kadın polis atı koşturuyorlardı. Sonrasında resmi polislere gönderdim. Bu hayalimin gerçek olacağını düşünmüyordum. Çizdiğim resim gerçek oldu. Atlı polislere de çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Atlı polis olmayı hayal eden Poyraz'ın çizdiği resim gerçeğe dönüştü - Son Dakika

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