Atlı polislere yeni personel katıldı - Son Dakika
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Atlı polislere yeni personel katıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Grup Amirliği'nde 6 farklı ilden 50 kursiyere verilen 'Temel Binicilik Eğitimi' başarıyla tamamlandı. Zorlu 4 aylık eğitimi başarıyla tamamlayan personele sertifikaları törenle verildi.

19.04.2024 20:52
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Atlı polislere taze kan

ANKARA - Başta toplumsal olaylar olmak üzere kalabalık caddelerde, parklarda, gösteri faaliyetlerinde, mitinglerde ve spor karşılaşmalarında asayişin sağlanmasına büyük katkı sağlayan atlı polisler arasına yeni personeller eklendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Grup Amirliğinde 18 Aralık 2023 - 18 Nisan 2024 tarihleri arasında 6 farklı ilden 50 kursiyere verilen "Temel Binicilik Eğitimi" başarıyla tamamlandı.

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Güvenlik Daire Başkanı Maksut Yüksek ve emniyet mensuplarının da katıldığı törenle zorlu 4 aylık temel binicilik eğitimini başarıyla tamamlayan 50 personele sertifikaları verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Atlı polislere yeni personel katıldı - Son Dakika

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