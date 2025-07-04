Ankara'da bir vatandaş tarafından ATM'de bulunan 40 bin lira, zabıta aracılığıyla sahibine teslim edildi.
Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.A. hesabına yatırdığı parada eksiklik olduğunu fark etti. ATM'deki teknik hatadan dolayı cihazda kalan 40 bin lirayı bulan R.K. ise zabıta karakoluna giderek durumu bildirdi. Kayıp para başvurusunda bulunan M.A. kısa süre sonra karakola gelerek durumu anlattı. Yapılan incelemelerde söz konusu paranın M.A.'ya ait olduğu tespit edildi. Gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından, 40 bin lira sahibine teslim edildi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › ATM'deki 40 Bin Lira Sahibine İade Edildi - Son Dakika
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