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Attığı drift 20 bin liraya patladı - Son Dakika
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Attığı drift 20 bin liraya patladı

Attığı drift 20 bin liraya patladı Akaryakıt istasyonunda drift atan sürücüye para cezası Karabük'te akaryakıt istasyonunda sürücüsü drift yapan bir otomobilin plakasına 20 bin 342 lira para cezası kesildi.

Attığı drift 20 bin liraya patladı
24.12.2023 - 22:48,
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Attığı drift 20 bin liraya patladı

Akaryakıt istasyonunda drift atan sürücüye para cezası

KARABÜK - Karabük'te akaryakıt istasyonunda sürücüsü drift yapan bir otomobilin plakasına 20 bin 342 lira para cezası kesildi.

Olay, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Bir sürücü otomobili ile drift atarken 2 kişi de o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken plakası tespit edilen otomobile 20 bin 342 lira para cezası kesildi.

Kaynak: İHA
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Karabük, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Otomobil, Son Dakika

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