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Attığı sigara yangın çıkarınca itfaiye eri gibi çalıştı

Sebep olduğu yangını söndürmek için itfaiyeci oldu

Hem yaktı, hem söndürmeye çalıştı

ANTALYA - Antalya'da balık tuttuğu sırada içtiği sigaranın izmaritini sazlık alana atıp yangın çıkmasına neden olan vatandaş yangını söndürmek için itfaiye erlerine yardım etmek zorunda kaldı.

Olay, Manavgat'ın Örnek Mahallesi Kumyolu Küme evleri mevkiinde meydana geldi. Irmak kenarında bulunan sazlık alanda yangın çıktığı ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Tekne imalathanelerinin yakın noktasındaki yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden kısa sürede söndürüldü.

'Söndürmek için çaba sarf ettim'

Yangında ırmak kenarındaki sazlık ve Söğüt ağaçları zarar görürken, güvenlik güçlerinin olay yerinde bulunan Cemil Eren ile yaptığı görüşmede yangını çıkaran kişinin kendisi olduğunu belirledi. 20 yıldır aynı yerde balık tuttuğunu belirten Cemil Eren "Balık tutarken içtiğim sigaranın izmaritini attım. İzmarit gazete kağıdının üzerine düştü ve yanmaya başladı. Kasıtlı yaptığım bir şey yok. Ekipler gelinceye kadar söndürmek için gayret sarf ettim" dedi. Cemil Eren, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü.