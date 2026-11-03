AVCI projesiyle 39 ilde yasa dışı bahis operasyonlarında 151 şüpheli yakalandı

AVCI projesiyle 39 ilde yasa dışı bahis operasyonlarında 151 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul merkezli 39 ilde, yapay zekâ destekli AVCI projesi kullanılarak 'Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen bu operasyonlarda 151 şüpheli yakalandı.
İstanbul merkezli 39 ilde yapay zeka destekli AVCI projesi kullanılarak "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 151 şüpheli yakalandı.
Kaynak: İHA
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