Avcılar'da Aile Katliamı - Son Dakika
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Avcılar'da Aile Katliamı

Avcılar\'da Aile Katliamı

Cinnet geçiren adam, eşini ve 3 çocuğunu öldürüp intihar etti. Aile yakınları yasa boğuldu.

03.03.2025 16:01
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Avcılar'da cinnet getiren bir adam, eşi ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldürdü. Ardından silahı kendi kafasın dayayan şahıs intihar etti. Aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olay, saat 13.22 sıralarında Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cinnet geçiren 38 yaşındaki Velican Alıcı, eşi Fikriye Alıcı (35) ve R.E.A.(12), R.A.(7), K.C.A.(6) isimli çocuklarını silahla vurdu. Ardından kendi kafasına dayayan şahıs intihar etti. Aile yakınları aileden haber alamayınca eve geldi. Kapıyı açamayınca polis ekiplerine ihbarda bulundular. Kapı çilingir yardımıyla açıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptığı ilk müdahalede adamın, eşinin ve çocukların hayatını kaybettiğini belirledi. Aile yakınları gözyaşlarına boğuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Politika, 3-sayfa, Avcılar, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Aile Katliamı - Son Dakika

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