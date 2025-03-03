Avcılar'da aile katliamı: cenazeler adli tıbba kaldırıldı

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Avcılar'daki aile katliamında cenazeler adli tıbba kaldırıldı

İSTANBUL - Avcılar'da eşi ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldürdükten sonra intihar eden şahıs ve ailesinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 13.22'de Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin kentsel dönüşüme girmesinden dolayı 1.5 milyon TL borçlanan Velican Alıcı (38), borcunu ödeyemedı. Geçirdiği bunalım sonucu cinnet getiren şahıs, eşi Fikriye Alıcı ile R.E.A. isimli çocuklarını silahla vurdu. Ardından kendi kafasına dayayan şahıs intihar etti. Polis tarafından yapılan sorgulamada şüphelinin dört ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Aile yakınları aileden haber alamayınca eve geldi. Kapıyı açamayınca polis ekiplerine ihbarda bulundular. Kapı çilingir yardımıyla açıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptığı ilk müdahalede adamın, eşinin ve çocukların hayatını kaybettiğini belirledi. Aile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri ekipleri ve savcı tarafından yapılan incelemenin ardından cenazeler Adli Tıp Morguna kaldırıldı.