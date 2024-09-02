Avcılar'da Bebeğini Çöp Konteynerine Atan Anne Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Avcılar'da Bebeğini Çöp Konteynerine Atan Anne Gözaltına Alındı

İstanbul Avcılar'da yeni doğmuş bebeğini çöp konteynerine atan anne, polis tarafından gözaltına alındı. Olayda, bebeğin hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdiği belirtildi. Polis ekipleri, annenin evine düzenlediği operasyonla birlikte toplam 4 kişiyi gözaltına aldı.

02.09.2024 16:10
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Avcılar'da bebeğini çöp konteynerina atan anne gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da yeni doğmuş erkek bebeğini çöp konteyneri atan anne polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde sabah saatlerinde vatandaşlar, çöp konteynerinin içinde yeni doğmuş bir bebek bulmuştu. Hastaneye kaldırılan erkek bebek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri bebeği çöpe atan kadının evini tespit etti. Eve operasyon düzenleyen polis ekipleri anne dahil evde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Bebeğini Çöp Konteynerine Atan Anne Gözaltına Alındı - Son Dakika

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