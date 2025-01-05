Avcılar'da Çatı Katında Yangın - Son Dakika
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Avcılar'da Çatı Katında Yangın

Avcılar\'da Çatı Katında Yangın

İstanbul Avcılar'da 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı, itfaiye müdahale etti.

05.01.2025 23:04
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İstanbul Avcılar'da 6 katlı binanın çatı katındaki dairede yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saat 21.30 sularında Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın çatı katındaki dairede yangın çıktı. Gelen kokular üzerine yangını fark eden komşular, durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yayılmasını önledi. Ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınan alevler söndürüldü.

Yangını komşuların haber verdiğini ifade eden apartman sakini Serkan Şahin, "Bir baktım alevler yükseliyor. İtfaiyeye haber verdik. Mal sahibi kiraya vermiş ama ben birkaç defa gördüm, yabancı da olabilirler. Bize aşağıdan haber geldi. Dışarıya çıktım duman altı olmuş. Şimdi biz de giremeyeceğiz eve" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Avcılar, İtfaiye, Son Dakika

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