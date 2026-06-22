Avcılar'da Çatı Yangını - Son Dakika
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Avcılar'da Çatı Yangını

Avcılar\'da Çatı Yangını
22.06.2026 00:55
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İstanbul Avcılar'da 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı, itfaiye müdahale ile söndürdü.

İstanbul Avcılar'da 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 23.30 sıralarında İstanbul Avcılar Firüzköy Mahallesi Kuş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerinde olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın çatısında maddi hasar oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken alev alev yanan çatı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da Çatı Yangını - Son Dakika

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