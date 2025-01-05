Avcılar'da Çatı Yangını Paniği

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Avcılar'da korkutan çatı yangını

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da 6 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Olay, akşam saat 21.30 sularında Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın çatı katındaki dairede yangın çıktı. Komşular, yanık kokusu duyması üzerine yangını fark ederek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yayılmasını önledi. Ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınan alevler söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yangını komşuların haber verdiğini ifade eden apartman sakini Serkan Şahin, "Bir baktım alevler yükseliyor. İtfaiyeye haber verdik. Mal sahibi kiraya vermiş ama ben birkaç defa gördüm. Yabancıda olabilirler. Bize aşağıdan haber geldi. Dışarıya çıktım duman altı olmuş. Şimdi bizde giremeyeceğiz eve" dedi.