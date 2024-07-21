Avcılar'da dehşet: Önce bıçakladılar, sonra denize attılar - Son Dakika
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Avcılar'da dehşet: Önce bıçakladılar, sonra denize attılar

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Avcılar sahilinde gece saatlerinde başlayan tartışma kavgaya dönüşerek bir kişinin bıçaklanarak ölümüne sebep oldu. Kavgada silahını çekmeye çalışan Serdar Ala'nın silahı ateş almayınca Eray A. tarafından bıçaklandığı ve denize atıldığı öğrenildi. Hayatını kaybeden şahsın 25 suç kaydı olduğu belirlendi.

21.07.2024 12:55
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Avcılar'da dehşet: Önce bıçakladılar, sonra denize attılar

İSTANBUL - Avcılar sahilinde gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Serdar Ala isimli şahsın kavga esnasında silahını çektiği ancak silah ateş almayınca Eray A. tarafından bıçaklandıktan sonra denize atıldığı öğrenildi. Hayatını kaybeden şahsın 25 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, gece saat 02: 30 sıralarında Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serdar Ala ve Eray A. Onur Ö ve Hüseyin E. isimli şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesiyle silahına davranan Serdar Ala, ateş etmek istedi ancak silahı ateş almadı. Bunun üzerine Eray A. isimli şüpheli elindeki bıçakla Serdar Ala'yı göğsünden bıçakladı. Eray A. isimli şüpheli, Serdar Ala'yı bıçakladıktan sonra arkadaşı Onur Ö. ile birlikte denize attı. Yaralı halde denize düşen Serdar Ala, can havliyle denizden çıkmaya çalışırken şüphelilerin üzerine geldiğini görünce yüzerek kaçmaya çalıştı.

Hayatını kaybeden şahsın 25 suç kaydı olduğu öğrenildi

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yardımıyla denizden çıkarılan Ala, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler polis tarafından gözaltına alınırken, yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Serdar Ala'nın 25 suç kaydı ve diğer şüphelilerin ise toplamda 37 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da dehşet: Önce bıçakladılar, sonra denize attılar - Son Dakika

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