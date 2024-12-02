Avcılar'da Devrilen Ağaç Elektrik ve İnternete Zarar Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Avcılar'da Devrilen Ağaç Elektrik ve İnternete Zarar Verdi

Avcılar\'da Devrilen Ağaç Elektrik ve İnternete Zarar Verdi

Cihangir Mahallesi'nde devrilen 40 yıllık iğde ağacı, elektrik ve internet kablolarına zarar verdi.

02.12.2024 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da yola devrilen kırk yıllık iğde ağacı elektrik ve internet kablolarına zarar verdi.

Olay saat 14.00 sıralarında Cihangir Mahallesi Sofu Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarında bulunan 40 yıllık iğde ağacı henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen ağaç nedeniyle sokak trafiğe kapandı. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri devrilen ağacı parçalara bölerek olay yerinden kaldırdı. Ekiplerin müdahalesiyle yol trafiğe açılırken devrilen ağaç internet ve elektrik kablolarına zarar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cihangir Mahallesi, Yerel Haberler, İtfaiye, Avcılar, 3-sayfa, Yaşam, Çevre, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Devrilen Ağaç Elektrik ve İnternete Zarar Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:31 Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi’ni vurdu Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu
14:49 Türkiye’nin en zengin 2 kadını Türkiye'nin en zengin 2 kadını
14:02 Esad’la görüşen İran Dışişleri Bakanı’ndan birkaç saat sonra Türkiye’ye kritik ziyaret Esad'la görüşen İran Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret
12:53 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız
12:23 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak İşte konuşulan rakamlar Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
21:06 Galatasaray, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı
20:51 Inter maçında korku dolu anlar: Futbolcu aniden yere yığıldı, maç ertelendi Inter maçında korku dolu anlar: Futbolcu aniden yere yığıldı, maç ertelendi
20:32 İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan’dan ’heykel’ çıkışı: Tapınmak için olmadıkça yapılabilir İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan'dan 'heykel' çıkışı: Tapınmak için olmadıkça yapılabilir
20:21 Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda
20:11 Tek Başına Üç Çocuğuna Bakan Baba Sosyal Medyada İlgi Gördü Tek Başına Üç Çocuğuna Bakan Baba Sosyal Medyada İlgi Gördü
20:09 Galatasaray’da korkutan sakatlık: Yıldız futbolcu, sahayı sedyeyle terk etti Galatasaray'da korkutan sakatlık: Yıldız futbolcu, sahayı sedyeyle terk etti
20:03 AK Partili Hüseyin Yayman: Bahçeli’nin açıklamaları tarihi nitelikte AK Partili Hüseyin Yayman: Bahçeli'nin açıklamaları tarihi nitelikte
19:45 Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi
19:43 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde
19:30 Arda Turan’ın RAMS Park’ta Galatasaray atkısı takması olay oldu Arda Turan'ın RAMS Park'ta Galatasaray atkısı takması olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 16:00:40. #1.12#
SON DAKİKA: Avcılar'da Devrilen Ağaç Elektrik ve İnternete Zarar Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.