Avcılar'da devrilen iğde ağacı elektrik ve internet kablolarına zarar verdi
İSTANBUL - Avcılar'da yola devrilen kırk yıllık iğde ağacı elektrik ve internet kablolarına zarar verdi.
Olay saat 14.00 sıralarında Cihangir Mahallesi Sofu Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarında bulunan 40 yıllık iğde ağacı henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen ağaç nedeniyle sokak trafiğe kapandı. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri devrilen ağacı parçalara bölerek olay yerinden kaldırdı. Ekiplerin müdahalesiyle yol trafiğe açılırken devrilen ağaç internet ve elektrik kablolarına zarar verdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Avcılar'da Devrilen Ağaç, Kablolara Zarar Verdi - Son Dakika
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