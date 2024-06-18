Avcılar'da Dur İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsüne Uyuşturucu Madde Bulundu - Son Dakika
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Avcılar'da Dur İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsüne Uyuşturucu Madde Bulundu

Avcılar'da polisin dur ihtarına uymayan ve kovalama sonucunda yakalanan plakasız motosikletin 19 yaşındaki sürücüsünün üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Sürücüye ehliyetsiz, plakasız ve kasksız motor kullanmaktan 38 bin 250 lira para cezası kesildi.

18.06.2024 11:42
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Avcılar'da polisin dur ihtarına uymayan ve kovalama sonucunda yakalanan plakasız motosikletin 19 yaşındaki sürücüsünün üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Sürücüye ehliyetsiz, plakasız ve kasksız motor kullanmaktan 38 bin 250 lira para cezası kesildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Mustafa Kemal Mahallesi Beyoğlu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Avcılar Yunus Timleri plakasız olduğunu fark ettikleri motosikletliye dur ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan motosikletli kaçmaya çalıştı. Kısa süreli bir kovalamanın ardından yakalanan 19 yaşındaki A.T'nin üzerini arayan ekipler, gencin üzerinde uyuşturucu madde buldu.

38 bin 250 lira ve trafikten men cezası

Öte yandan Yunus ekiplerinin kaçan sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, kask takmamak, plakasız araç kullanmak ve motosikletin sigortasının olmamasından dolayı 38 bin 250 lira ceza kesildi. Yapılan işlemlerin ardından trafikten men edilen motosiklet çekici ile emniyetin otoparkına çekilirken, işlemlerin ardından 19 yaşındaki genç gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Dur İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsüne Uyuşturucu Madde Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da Dur İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsüne Uyuşturucu Madde Bulundu - Son Dakika
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