Avcılar'da elyaf imalathanesinde korkutan yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Avcılar'da elyaf imalathanesinde korkutan yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor

Avcılar\'da elyaf imalathanesinde korkutan yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor

Avcılar'da bir elyaf imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında 2 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, yangının sebebi hakkında henüz bilgi olmadığını belirtti.

27.02.2024 22:23  Güncelleme: 22:27
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Avcılar'da elyaf imalathanesinde korkutan yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor

İSTANBUL - Avcılar'da bir elyaf imalathanesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken, yangın dron ile havadan görüntülendi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Sebebi konusunda henüz bir bilgimiz yok. Etrafa yayılma tehlikesi ortadan kalktı. Ciddi bir yangın" dedi.

Avcılar Ambarlı Mahallesi'ndeki bir elyaf imalathanesinde, akşam saat 19.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yangın söndürme çalışmaları sürerken, dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken, yangın yeri dron ile havadan görüntülendi.

Öte yandan olay yerine gelerek açıklama yapan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Sebebi konusunda henüz bir bilgimiz yok. Etrafa sıçramasının engellenmiş olduğunu öğrendik. Etrafa yayılma tehlikesi ortadan kalktı. Ciddi bir yangın. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin itfaiye ekibinin yoğun çalışması ile kontrol altına alındı. Geçmiş olsun. Büyük bir tehlike atlattık. Edindiğimiz bilgiye göre mahsur kalma durumu yok. İlk etapta 3 kişi varmış, kurtarıldılar. Maddi hasar oluştu" dedi.

Kaynak: İHA

Turan Hançerli, İtfaiye, Avcılar, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da elyaf imalathanesinde korkutan yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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