Avcılar'da Fas Uyruklu Sürücü Çarpıp Kaçtı

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İstanbul Avcılar'da üzerinden Amerikan Pasaportu çıkan Fas uyruklu bir şahıs, cip ile çok sayıda araca çarpıp kaçtı. 3 kişinin de yaralanmasına neden olan şahsın olayı yapma sebebi henüz öğrenilemezken, şahıs E-5 Yenibosna mevkisinde yakalandı.

Olay, E-5 kara yolu Avcılar yan yolda saat 15.15 sıralarında yaşandı. Fas uyruklu üzerinden Amerikan pasaportu çıkan N.D. isimli şahıs, yol boyu birçok araca çarparak kaçmaya başladı. Vatandaşların önünü kapattığı şahıs araçtan darp edilerek indirilmek istedi. N.D. yakalanacağını anlayınca toplam 6 araca ve 2 motosiklete çarparak kaçmaya başladı. 3 kişinin de yaralanmasına neden olan şahıs Yenibosna E-5 kara yolunda polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Şahsın neden böyle bir şey yaptığı ise henüz öğrenilemedi.

Dövülerek araçtan indirilmeye çalışıldı

Yaşanan anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde N.D.'nin aracına sopa ve yumruklarla vurulup indirilmeye çalışılması, şahsın daha sonra ise araçlara çarparak kaçması yer aldı.

Bayram Salman isimli bir görgü tanığı, "Ben kovaladım önünü kestim, zaten önünü kesmemle orta kapıma vurdu. Neden kaçtığını bilmiyoruz. 1 kişiydi. Nedir amacı, bilmiyoruz" dedi.

Olayı gören bir taksici ise, "Haramidere'den itibaren araçlara vura vura geldi. Biz onu kovaladık, burada sıkıştırdık. Arabadan çıkarmaya çalıştık, emniyet kemerini bağlamıştı. Bir boşluk buldu, araçlara önden arkadan vurdu. Kafası iyi değildi zaten. Tek kişiydi, onu kovalayan da yoktu" diye konuştu. - İSTANBUL