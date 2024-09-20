4 Yaşındaki Çocuk Servis Minibüsünün Altında Kaldı - Son Dakika
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4 Yaşındaki Çocuk Servis Minibüsünün Altında Kaldı

Avcılar'da geri geri giden minibüsün altında kalan 4 yaşındaki Seyfican Taze yaşamını yitirdi.

20.09.2024 00:47
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Avcılar'da feci kaza kamerada: Bisikletiyle servis otobüsünün altında kalan 4 yaşındaki erkek çocuğu hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da halası ve kuzeniyle dışarıya çıkan 4 yaşındaki Seyfican Taze, sokağın başından geri geri çıkan servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Yaşanan o kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün akşam 18.00 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi G-725'inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, halası ve kuzeniyle beraber dışarıya çıkan 4 yaşındaki Seyfican Taze sokakta geri geri gelen servis minibüsünün altında kaldı. Hayatını kaybettiği öğrenilen 4 yaşındaki çocuğun bisikletiyle servis minibüsünün altında kaldığı o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, sokaktan karşıdan karşıya geçmeye yönelen kadının, kendi çocuğu ile yürürken abisinin çocuğunu geride bıraktığı ve o esnada ileri manevra yapan dikkatsiz servis şoförünün, bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki Seyfican Taze'yi ezdiği anlar yer aldı.

Kaza sonrasında panikleyen kadın, çevredeki bir vatandaşın aracıyla abisinin çocuğunu özel bir hastaneye götürürken kendi çocuğunu olay yerinde bıraktığı görüldü. Hastaneye kaldırılan Seyfican Taze'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Servis şoförü gözaltına alınırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşanan kazayı gören ve sokakta yaşayan Nurettin Karakoç, " Burada devamlı yaşanan bir olay. Burada her hafta kaza var. Dünkü olay çok acı. Böyle bir acıyı Allah kimseye göstermesin çok acı bir olay tedbirli olmak gerekiyor. Ayrıca burada arabaları çok süratli de kullanıyorlar. 120 ile 150 ile geçiyorlar. Millet bizim şoförlüğümüz iyi bir şey olmaz diyor ama dün gördük neler olabileceğini 4 yaşında bir çocuk öldü burada. Allah ailesine sabır versin" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 4 Yaşındaki Çocuk Servis Minibüsünün Altında Kaldı - Son Dakika

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