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Avcılar'da hafriyat kamyonu ile yaya kaldırımından ilerleyen sürücüye 2 bin 70 lira para cezası

İSTANBUL - Avcılar E-5 karayolunda hafriyat kamyonu ile yaya kaldırımında ilerlediği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücü gözaltına alındı. Emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü 2 bin 70 lira para cezasına çarptırılırken, sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

Avcılar E-5 karayolunda bir hafriyat kamyonu seyir halinde ilerlediği sırada yayaların yürümesine aldırış etmeden kaldırımdan ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücünün görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerce kaldırımda ilerleyen sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

2 bin 70 lira para cezasına çarptırılan sürücü hakkında soruşturma

Yürütülen çalışmalar neticesinde kimliği tespit edilen A.G. isimli sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulama işlemleri yapılmak üzere emniyete getirilen sürücü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü, sevk edildiği adli makamlarca trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve saygısızca araç kullanmak suçlarından toplam 2 bin 70 lira para cezasına çarptırıldı.

Sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da soruşturma başlatıldı.