Avcılar'da evine girdikleri şahsın ellerini ve ayakların bağlayıp paralarını köpeğini çalan şüpheliler yakalandı. Hırsızların kaçma anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Olay, Avcılar Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Iraklı olan Alı Hameed'in evine gelen 6 yabancı uyruklu şahıs, Hameed'inin ellerini ve ayaklarını bağladı. Hırsızlar daha sonra evde yaptıkları aramada ele geçirdikleri 3 bin dolar, 2 bin lira, ziynet eşyaları, saat, kredi kartları ve Hameed'in köpeğini de alıp kaçtı. Alı Hameed ise kendi imkanlarıyla ellerini çözdükten sonra polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri Iraklı adamın şikayeti üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Ambarlı Mahallesi'nde bir sokakta binaya girdiklerini tespit etti. Şüphelilerin adresine yapılan operasyonda yabancı uyruklu olan S.A., M.A., A.A., H.A., N.E.G ile A.G. gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin evden çaldıkları kartlar, belgeler ve köpeğin yanı sıra çok sayıda hap şeklinde uyuşturucu da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Şüphelilerin evden kaçma anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Avcılar'da Hırsızlık Olayı: Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ali Sezai Efendi İlkokulu bahçesinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Cengiz K, silahla Mehmet Y. ile Özkan Özal'a ateş etti. Olayda Özkan Özal hayatını kaybederken, yaralanan Mehmet Y. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bursa'da bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada seken kurşun bir müşteriye isabet etti. Kavgaya karışan kişilerden biri bıçakla yaralanırken, diğer kişi ise gözaltına alındı. Yaralananların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 otomobil karıştı ve 4 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 otomobil birbirine çarptı ve 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılara hızlı bir şekilde müdahale edildi ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada, bir kişi bıçakla yaralanırken, diğer tarafın ateşlediği kurşun ise yemek yiyen bir müşteriye isabet etti. Olaya müdahale eden gece bekçileri tarafları etkisiz hale getirdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada tüfek, bıçak ve biber gazı kullanıldı. Kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekiplerine ateş açarak kaçan 3 şüpheli kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin evinin çatısında ise olayda kullanılan suç aletleri bulundu. Soruşturma devam ediyor.
Konya'da aralarında husumet bulunan kişiler arasında çıkan sokak kavgasında tüfek, bıçak ve biber gazı kullanıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerine ateş açarak kaçan 3 şüpheli kısa sürede yakalandı. Kavgada yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerin evinin çatısında ise olayda kullanılan suç aletleri bulundu. Soruşturma devam ediyor.
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