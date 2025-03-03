Avcılar'da Kamyonet 4 Araca Çarptı - Son Dakika
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Avcılar'da Kamyonet 4 Araca Çarptı

Hızla giden kamyonet, önündeki araca çarpmamak için manevra yaparken 4 araca daha çarptı.

03.03.2025 18:43
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Avcılar'da kamyonetin 4 araca çarptığı kaza güvenlik kamerasında

İSTANBUL - Avcılar'da hızla seyreden kamyonet, önünde aniden duran otomobile çarpmamak için sola manevra yaparak önce önündeki arabaya, ardından ise yolun karşı şeridine savrularak park halindeki 4 tane otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, caddeden yokuş aşağı hızla ilerleyen 34 FZD 357 plakalı kamyonet sürücüsü, trafik nedeniyle önünde aniden duran otomobile çarpmamak için sola manevra yaptı. Takip mesafesinin kısa olması nedeniyle kazadan kaçamayan kamyonet sürücüsü, önce önündeki arabaya arkadan çarptı, ardından ise refüjün üzerinden yolun karşı şeridine savruldu. Karşı şeritte yol kenarında park halindeki 3 otomobile daha çarpan kamyonet, kaldırıma çıkarak güçlükle durabildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza sırasında, kaldırımda bir yaya olmaması olası bir facianın önüne geçerken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde, yokuş aşağı hızla gelen kamyonun önündeki aracın trafik nedeniyle yavaşladığı, kamyonet sürücüsünün ise otomobile çarpmamak için sol yönlü manevra yaptığı ancak önce önündeki arabaya ardından ise park halindeki 4 arabaya daha çarptığı anlar yer aldı.

Yaşanan kazada kamyonet dahil toplamda 4 araç maddi hasar görürken, yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Kamyonet 4 Araca Çarptı - Son Dakika

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