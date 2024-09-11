Avcılar'da Kaybolan Kız Çocuğu ile İlgili Şok İddialar

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"Türk polisinden kaçılmaz" demişti, bakın bu kez nasıl yakalandı

Avcılar'da kaybolan kız çocuğuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Kızını 91 bin lira para karşılığında zorla evlendirdiği ortaya çıktı

Kaybolma olayında gözaltına alınan iki baba adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - İstanbul'un Avcılar'da 13 yaşındaki Sevda Yılmaz kaybolduktan sonra ağabeyinin eşi M.G.G ile bulunmuştu. Pedagog ve psikolog eşliğinde alınan ifadesinin detayları ortaya çıkan Yılmaz, Babam beni zorla dillendiriliyordu, hırsızlık yaptırmaya zorluyordu, o yüzden kaçtım. O eve gitmek istemiyorum, beni yurda teslim edin" dedi. 16 yaşındaki M.G.G.'nin de 2023'te 91 bin lira para karşılığında zorla evlendirildiği öğrenildi. Gözaltına alınana babalar adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, İstanbul'un Avcılar ilçesinde 6 Eylül'de annesiyle okul alışverişine gittikten sonra kaybolan 13 yaşındaki Sevda Yılmaz, Yılmaz'ın 16 yaşındaki ağabeyi E.Y. ile para karşılığı zorla evlendirilen 14 yaşındaki M.G.G. ile birlikte Kadıköy Fikirtepe'de emniyet ekipleri tarafından bulunmuştu. 13 yaşındaki kız çocuğu S.Y. kan donduran iddialarda bulundu. Pedagog ve psikolog eşliğinde ifadesi alınan Sevda Yılmaz, "Babam beni zorla dillendiriliyordu, hırsızlık yaptırmaya zorluyordu, o yüzden kaçtım. O eve gitmek istemiyorum, beni yurda teslim edin" dediği ortaya çıktı.

Ailesinin kendisini dilendirmek istediği için evden kaçtığını söyleyen Yılmaz, gözaltına alınan babası Sedat Y.'nin, 16 yaşındaki ağabeyi E.Y. ile arkadaşı M.G.G.'yi 2023'te 91 bin lira para karşılığında zorla evlendirildiğini söylediği öğrenildi.

2 şüpheli baba adliyeye sevk edildi

Kız çocuklarından S.Y ile pedagog ve psikolog eşliğinde yapılan görüşmede, babası Sedat Y. tarafından dilendirilmeye ve marketlerden hırsızlığa zorlandığını, darp edildiğini, M.G.G'nin ise babası A.G tarafından para karşılığı yine 16 yaşında olan S.Y'nin ağabeyi E.Y ile zorla evlendirilerek, darp edilip hırsızlığa zorlandığını anlatması üzerine polis ekipler, şüphelileri yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda A.G ve S.Y isimli şüpheli iki baba gözaltına alındı. Sevda Yılmaz'nin ağabeyi E.Y., dede E.Y ile annesi H.T'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor. Emniyette işleri biten iki baba adliyeye sevk edildi.