Avcılar'da kaza yapan otomobil savrularak yayaya çarptı - Son Dakika
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Avcılar'da kaza yapan otomobil savrularak yayaya çarptı

Avcılar'da meydana gelen kazada bir otomobil, çarptığı aracın etkisiyle savrularak yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

30.05.2024 20:12
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Avcılar'da kaza yapan otomobil savrularak yayaya çarptı...O anlar kamerada

2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

İSTANBUL - Avcılar'da kazaya karışan bir otomobil savrularak yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, saat 14: 20 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi E-5 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yan yolda Avcılar istikametine doğru seyreden 34 CHH 397 plakalı araba, önünde ilerleyen 34 RC 7684 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 RC 7684 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada 34 CHH 397 plakalı aracın sürücüsü ve karşıya geçmeye çalışan vatandaş hafif yaralandı. Kaza nedeniyle yan yolda trafik meydana geldi. Kazaya karışan otomobillerin çekici ile kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da kaza yapan otomobil savrularak yayaya çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da kaza yapan otomobil savrularak yayaya çarptı - Son Dakika
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