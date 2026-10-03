Avcılar'da maskeli hırsız cam atölyesinden 800 bin liralık nakit ve altın çaldı - Son Dakika
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Avcılar'da maskeli hırsız cam atölyesinden 800 bin liralık nakit ve altın çaldı

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Avcılar Yeşilkent'te 2 Eylül'de bir cam atölyesine giren yüzü maskeli hırsız, 800 bin lira değerinde nakit, altın, hırdavat malzemesi ve testere makinesini çaldı. İşletme sahibi 700-800 bin liralık kaybını belirtirken polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Avcılar'da bir cam atölyesine giren hırsız, 800 bin lira değerinde nakit, altın, hırdavat malzemesi ve kilolarca ağırlıktaki testere makinesini çaldı. Polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 2 Eylül'de saat 04.30 sıralarında Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre yüzü maskeli bir şahıs, sokakta bulunan bir cam atölyesine girdi. Kapı kilidini zorlanmadan ve kapıya zarar vermeden açtığı öne sürülen şahıs, içerideki kasa bulunan yaklaşık 800 bin lira değerindeki altın, nakit, hırdavat malzemeleri ve kilolarca ağırlıktaki testere makinesini çaldı. Şahsın malzemeleri taşıdığı ve sokakta yürüdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli şahsın sokağa defalarca girip çıktığı ve malzeme taşıdığı anlar yer aldı. İşletme sahibi ise şikayetçi olduğunu belirtti. Polis ekipleri ise hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

"700 - 800 bin liralık kaybımız var"

İşletme sahibi Kemal Yalçın, 800 bin liralık zararı olduğunu belirterek, "15 yıldır Avcılar'da bulunan camcı dükkanımızı akşam kapattık. Sabah geldiğimizde, kilidin olmadığını gördük. İçeri girdiğimizde kasamızın patlatıldığını gördük. İçerisinde dolar, altın ve nakit paralar vardı. Tezgahların sökülerek makinelerin, şarjlı matkapların götürüldüğünü gördük. Polise başvurduk, araştırmalar devam ediyor. 700 - 800 bin liralık kaybımız var. Altın ve dolarları bulmuşlar. Burada bilgisayar, telefonlar, arabanın anahtarları var. Onlara dokunmamışlar. Sadece kasadaki yüklü miktardaki paralarımızı ve aletlerimizi götürmüşler. Buradan dükkana giriyor ve takımları çıkartıyor" dedi.

"Biz sökmeye kalksak 15 dakikamızı alır"

Kasanın sökülmesinin oldukça güç olduğuna değinen Yalçın, "Üç kere dükkana giriyor. Bir kerede çıkaramıyor malzeme çok olduğu için. Nasıl götürdü biz de bilmiyoruz. Biz sökmeye kalksak 15 dakikamızı alır. Bu alışmış ya da buraları bilen biridir. Gelip kasayı direkt buluyor. Takımların yerini buluyor. Makineyi direkt buluyor ve söküyor. Mesela kamera olan yerden gelmiyor. Bilinçli ve buralardan biri olduğundan şüphe ediyoruz. Maske takmış çok görünmüyor ama polisler araştırıyor. Bulacaklarına inanıyorum. Kaybımız bizim için büyük" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YeşilkentGüvenlik3. SayfaAvcılarGüncelPolisEylülSon Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da maskeli hırsız cam atölyesinden 800 bin liralık nakit ve altın çaldı - Son Dakika
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