Avcılar'da metrobüste çıkan sıra kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Avcılar'da metrobüste çıkan sıra kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı

Avcılar metrobüs istasyonunda iki yolcu arasında sıra nedeniyle çıkan tartışma metrobüste kavgaya dönüştü. Diğer yolcuların müdahalesiyle kavgaya karışan taraflar uzaklaştırıldı. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

28.03.2024 17:49
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Avcılar'da metrobüs içerisinde iki yolcunun sıra kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avcılar metrobüs istasyonunda iki yolcu arasında iddiaya göre sıra nedeniyle tartışma yaşandı. Metrobüse binen yolcular, tartışmayı burada da sürdürdü. Kısa sürede kavgaya dönen olaya metrobüsteki diğer vatandaşlar müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Kavgaya karışan taraflar vatandaşların çabaları ile birbirinden uzaklaştırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da metrobüste çıkan sıra kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika

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