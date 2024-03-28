Avcılar'da metrobüs içerisinde iki yolcunun sıra kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Avcılar metrobüs istasyonunda iki yolcu arasında iddiaya göre sıra nedeniyle tartışma yaşandı. Metrobüse binen yolcular, tartışmayı burada da sürdürdü. Kısa sürede kavgaya dönen olaya metrobüsteki diğer vatandaşlar müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Kavgaya karışan taraflar vatandaşların çabaları ile birbirinden uzaklaştırıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Avcılar'da metrobüste çıkan sıra kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan üst aramasında, E.A. ve N.B. isimli 2 kişinin üzerinde 198 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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Avcılar'da metrobüs içerisinde iki yolcu arasında çıkan sıra kavgası cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Tartışma metrobüse binen diğer yolcuların müdahalesiyle sona erdi.
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