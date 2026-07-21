Avcılar'da Metrobüs Yangını - Son Dakika
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Avcılar'da Metrobüs Yangını

Avcılar\'da Metrobüs Yangını
21.07.2026 11:01
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Avcılar'da metrobüsün motor kısmında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü, yolcular tahliye edildi.

Avcılar'da metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular kısa sürede tahliye edilirken, yangın söndürüldü.

Avcılar Mustafa Kemalpaşa'da seyir halinde olan metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın nedeniyle metrobüste bulunan yolcular tahliye edildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görevlilerin müdahalesi sonrası yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı. Metrobüs, İETT'ye ait çekici ile olay yerinden çekildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Avcılar, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da Metrobüs Yangını - Son Dakika

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