Avcılar'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Avcılar'da Motosiklet Kazası

Avcılar\'da Motosiklet Kazası
04.07.2025 09:13
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Motosikletli, park halindeki araca çarpıp savruldu; sağlık durumu iyi. Güvenlik kamerasında kaydedildi.

Avcılar'da bir motosikletlinin önce park halindeki ardından da seyir halindeki araca çarpıp metrelerce ileri savrulması güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede seyreden 34 NFV 982 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen nedenden park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yolu savrulup seyir halinde olan başka bir otomobile daha çarptı. Motosiklet sürücüsü ikinci çarpışma sonrasında metrelerce ileri fırladı. Kazayı gören vatandaşlar sürücünün yardımına koşup sağlık ekiplerini çağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans, yaralı motosiklet sürücünü hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesi olmadığı bilgisine ulaşıldı.
Kaza anı kamerada
Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, motosikletlinin önce park halindeki ardından da seyir halindeki araca çarpıp metrelerce ileri savrulması yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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